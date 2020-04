حق دوستی ادا ، چینی کمپنیوں نے پاکستان کے کورونا ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ روپے کا عطیہ کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) چینی کمپنیوں نے کورونا ریلیف فنڈ کیلئے 50 لاکھ روپے کا عطیہ وزیراعظم سے ملاقات میں دیا۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے چین کی دو کمپنیوں کے سربراہان نے ملاقات ہوئی کی، ملاقات میں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی شریک تھے، اس موقع پر چینی کمپنیوں نے کورونا ریلیف فنڈ کیلئے وزیراعظم عمران خان کو 50 لاکھ روپے عطیہ دیا، جب کہ این ڈی ایم اے کو 30 لاکھ روپے کا حفاظتی سامان بھی عطیہ کیا، وزیراعظم عمران خان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے چینی کمپنیوں کی مدد پر شکریہ ادا کیا۔

1) President of Zonergy Company Limited of China Mr. Richard J. Guo, Vice President Mr. Kevin Qiu, General Manager Mr. Li Kan from China Machinery Engineering Corporation (CMEC) called on Prime Minister Imran Khan today and donated Rs. 5 million to PM's COVID-19 Relief Fund. pic.twitter.com/AtXw3eeBlz