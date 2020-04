ملک بھرمیں احساس پروگرام کاآغاز آج سے، 20لاکھ خاندانوں کی مدد کیلئے ملک بھرمیں کتنے مراکز قائم ہیں اور کتنی امداد دی جائے گی؟ جانیئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک بھرمیں احساس پروگرام کاآغاز آج سے ہوگیا ہے۔ بیس لاکھ خاندانوں کو امداد کی تقسیم کیلئے سترہ ہزار مراکز قائم کیے گئے ہیں۔

وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ جمعرات سے احساس پروگرام کا آعاز ہو رہا ہے جس کے تحت 3 کروڑ افراد رجسٹر کیے گئے ہیں۔ نادرا کے ساتھ تعاون سے اس پروگرام میں رجسٹر ہونے والے افراد کی تصدیق کی گئی ہے۔

وزیر اعظم کا کہنا تھا ’12 ہزار روپے فی خاندان تقسیم ہوں گے۔ ملک میں 17 ہزار مقامات پر یہ رقم تقسیم کی جائے گی اور 20 لاکھ خاندانوں کو دی جائے گی۔‘ حکومت اس ضمن میں کل ایک سو چوالیس ارب روپے مستحق افراد کو عطیہ کرے گی۔

