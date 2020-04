ایک مرتبہ پھر پیسہ جیت گیا، کورونا وائرس کے خلاف موثر سمجھی جانے والی دوا کی برآمد پر پابندی ہٹا دی گئی، سٹاک ملک سے باہر بھیجنے کی تیاری، پاکستانی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے  

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک مرتبہ پھر پیسہ جیت گیا، کورونا وائرس کے خلاف موثر سمجھی جانے والی دوا کی برآمد پر پابندی ہٹا دی گئی، سٹاک ملک سے باہر بھیجنے کی تیاری، پاکستانی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔

سینئر صحافی فرقان صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے خلاف موثر سمجھی جانے والی دوا ریسوچن اور ایچ سی کیو دوسو کی برآمد پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے قبل اس دوا کا بڑا سٹاک فروری دوہزار بیس میں چین برآمد کیاگیا تھا اس کے بعد اس پر پابندی عائد کردی گئی تھی تاہم اب ایک بار پھر حکومت پاکستان نے ان ادویات کی برآمد پر پابندی ختم کردی گئی ہے تاکہ مکمل سٹاک کو امریکا برآمد کردیاجائے۔

Here we go. As I had tweeted earlier few days back the anti malaria drugs (Resochin and HCQ200) are good to be used against #COVID19. A big stock was sent to China in Feb 2020. Now ban on its export has been lifted by #Pakistan Govt so that complete stock can be exported to USA. pic.twitter.com/EvvuP5fVWZ