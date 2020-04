اداکارہ ماہرہ خان کا سوتے میں باتیں کرنے کا انکشاف لیکن پھر ان کا صاحبزادہ کیا کرتا ہے؟ دلچسپ راز بے بقاب کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے جبکہ اس مہلک وباءکے باعث کھیلوں سمیت شوبز شخصیات گھروں میں خود کو قرنطینہ کیے ہوئے ہیں، تاہم پاکستان کی مشہور اداکارہ ماہرہ خان نے مداحوں کے سوالات پر اپنے حوالے سے بہت ساری وہ بات بتا دیں جنہیں اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔

یاد رہے کہ دیگر اداکاروں کی طرح ماہرہ خان نے کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ان دنوں خود کو گھر میں محدود کیا ہوا ہے اور وہ اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہتی ہیں۔

اداکارہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر مداحوں کے ساتھ ایک سیشن کیا جس میں صارفین نے ان سے نجی زندگی اور مستقبل کے بارے میں بہت سارے سوالات بھی کیے۔

ایک صارف نے ماہرہ سے پوچھا کیا اگر آپ کو سوتے ہوئے بولنے کا موقع ملے تو کیا بات کریں گی۔

ماہرہ خان نے بتایا کہ میں سوتے ہوئے اکثر باتیں کرتی ہوں جن سے میرا بیٹا اذلان بہت محظوظ ہوتا ہے اور پھر جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو وہ ساری باتیں مجھے بتاتا ہے۔

