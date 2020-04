’’ ہیلو ڈونلڈ ٹرمپ، آپ میرے ساتھ یہ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟‘‘ حریم شاہ کے نام سے بنے اکائونٹ سے حیران کن ٹوئیٹ آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف مگر متنازع ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے نام س بنے اکاونٹ سے اس بار کسی قومی نہیں بلکہ عالمی شخصیت کی بات ہوئی ہے۔

اگرچہ حریم شاہ اس اکاونٹ سے لاتعلقی کااظہارکرتی ہیں تاہم ان کی بیشتر متنازعہ ویڈیوز اسی اکاونٹ سے ہوئی ہیں اور ان کی تردید کے باوجود یہ اکاونٹ چل رہے ہیں۔

اسی اکاونٹ سے ایک بار پھر حیران کن ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہاگیاہے کہ "ہیلو ڈونلڈ ٹرمپ ، میں ایک پاکستانی ٹک ٹاک سٹار ہوں، کیا آپ میرے ساتھ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟"۔

Hello @realDonaldTrump, i'm a TikTok Star from Pakistan. Are you interested in making a TikTok video with me?