”چلیں رمیز بھائی، ہم تینوں اکٹھے ریٹائر ہوتے ہیں“ شعیب ملک نے رمیز راجہ پر جوابی ’وار‘ کر دیا، جان کر آپ ہنسی نہ روک پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راﺅنڈر شعیب ملک نے رمیز راجہ کی جانب سے عزت اور وقار کیساتھ ریٹائرمنٹ لینے سے متعلق مشورے پر ایسا جواب دیدیا ہے کہ آپ کی بھی ہنسی نہ رکے۔

تفصیلات کے مطابق رمیز راجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ شعیب ملک اور محمد حفیظ کو عزت اور وقار کیساتھ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہئے اور ان کے اس فیصلے سے پاکستان کرکٹ کا بہت فائدہ ہو گا۔ دونوں نے پاکستان کرکٹ کی بہت خدمت کی ہے مگر اب یہی درست وقت ہے کہ دونوں باعزت طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں تاکہ پاکستان کرکٹ نوجوان کھلاڑیوں کیساتھ آگے بڑھ سکے۔

شعیب ملک نے رمیز راجہ کے اس مشورے پر دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”ہاں، رمیز بھائی میں تیار ہوں۔ چونکہ میں، محمد حفیظ اور آپ، تینوں ہی کیرئیر کے آخری دنوں میں ہیں، تو چلیں ہم تینوں ہی باعزت طریقے سے ریٹائر ہوتے ہیں۔ میں فون کرتا ہوں تو پھر 2022ءمیں ایسا کرنے کی منصوبہ بندی کریں؟“

Yes @iramizraja bhai agreed. Since all 3 of us are the end of our careers let’s retire gracefully together - I’ll call and let’s plan this for 2022? ???? @MHafeez22 #jokes https://t.co/vTwf9zzYOC