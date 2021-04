’تنقید کو جرم قرار دینا مضحکہ خیز ہے ‘ فوج کی تضحیک سے متعلق بل کے بعد وفاقی وزیر فواد چوہدری کا حیران کن بیان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے تنقید کو جرم قرار دینا بالکل مضحکہ خیز خیال ہے۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سینئر صحافی مظہر عباس نے قومی اسمبلی کی قا ئمہ کمیٹی کی جانب سے فوج کی تضحیک سے متعلق بل منظوری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شہری پارلیمنٹ،سیاستدانوں اور میڈ یا پر تنقید کے لیے آزاد ہیں لیکن باقی قومی مفاد ہے ۔اس ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے فواد چوہدری نے مذکورہ بل کا براہ راست حوالہ دئیے بغیر کہا کہ تنقید کو جرم قرار دینا بالکل مضحکہ خیز خیال ہے، عزت کمائی جاتی ہے، لوگوں پر مسلط نہیں کی جاسکتی۔فواد چوہدری نے مزید کہا کہ تنقید کو روکنے کے لیے نئے قوانین متعارف کروانے کے بجائے توہین عدالت سے متعلق قوانین کو منسوخ کیے جانے کی ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے دانستہ طور پر مسلح افواج کی تضحیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان پینل کوڈ اور ضابطہ فوجداری 1898 میں ترمیم کرنے کے بل کی منظوری دی تھی۔

absolutely ridiculous idea to criminalise criticism, respect is earned, cannot be imposed on people, I strongly feel instead of new such laws Contempt of Court laws should be repealed .... https://t.co/iKMuaK6gwU