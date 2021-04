واٹس ایپ نے صارفین کے لیے نیا فیچر متعارف کروادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے ڈیسک ٹاپ صارفین کے لیے آڈیو ویڈیو کال سروس متعارف کروادی ہے۔

تفصیلات کے مطابق اینڈرائیڈ اور آئی او ایس صارفین ڈیسک ٹاپ پر آڈیو ویڈیو کال کرسکیں گے۔واٹس ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویب بیٹا انفو کی جانب سے ٹوئٹ کی گئی کہ اب تمام صارفین کے لیے ڈیسک ٹاپ پر بھی واٹس ایپ وائس اور ویڈیو کال دستیاب ہے۔صارفین کو واٹس ایپ کے ڈیسک ٹاپ ورژن سے متعلق نئے فیچر سے آگاہ کرنے کے لیے واٹس ایپ کی جانب سے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیے جارہے ہیں۔

@WhatsApp voice and video calls are now available on desktop for everyone.

WhatsApp is rolling out these official status updates right now. pic.twitter.com/7viKLjqWnz