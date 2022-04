ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کیخلاف عدالتی فیصلے پر ریحام خان کا جشن، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان بھی پیچھے نہ رہیں، اپنی فیملی اور دوست احباب کے ہمراہ جشن مناتی نظر آئیں ۔

ٹوئٹر پر ریحام خان کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں انہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد خوشی میں ایک بچوں سے گلے ملتے اور ڈونٹس کھاتے دیکھا گیا۔ویڈیو میں ریحام خان اس قدر خوش دکھائی دے رہی ہیں کہ انہیں ڈونٹس کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

The right will also win!!! pic.twitter.com/FV4a5ZRqvi