عراق میں103 سالہ شہری نے خود سے 66 سال چھوٹی 37 سالہ خاتون سے تیسری شادی کرلی

بغداد (ویب ڈیسک) عراق میں 103 سالہ شہری نے خود سے 66 سال چھوٹی خاتون سے شادی کرلی، شادی کی تقریب میں ان کے پوتوں اور پڑپوتوں نے بھی شرکت کی، دارلحکومت سے 180 کلومیٹر دور جنوبی علاقے کمشنری الدیوانیہ میں جشن کا منظر تھا جس کی وجہ کوئی علاقائی تہوار نہیں بلکہ 103 سالہ شہری کی شادی تھی۔ گاؤں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا اور روایتی گیت گائے جا رہے تھے۔

عرب میڈیا کے مطابق معمر شہری مخلف فرہود المنصوری کی شادی کے یہ انتظامات ان کے پوتوں اور پڑپوتوں نے کیے تھے۔ پانچ روز تک جاری رہنے والی شادی کی تقریب میں قریبی رشتہ داروں اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دلہن کی عمر 37 سال ہے اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔شادی کی مرکزی تقریب سے قبل منگنی بھی ہوئی جس میں دولہا دلہن نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں پھر مہندی کی رسم ادا ہوئی اور اہل خانہ نے خوب ہلہ گلہ کیا۔ نکاح اور ولیمے کی تقاریب بھی ہوئیں۔

