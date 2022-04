اسرائیل سے پاکستان پوسٹ کو پیکج موصول ہونے پر ہنگامہ، بالآخر حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر اسرائیل سے بذریعہ ڈاک آنے والے ایک پیکیج کی تصویر وائرل رہی اور پاکستانیوں کی طرف سے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا کہ اسرائیل سے کوئی پارسل کس طرح پاکستان آ سکتا ہے؟ بالآخر پاکستان پوسٹ نے اس معاملے پر اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق پاکستان پوسٹ نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان پوسٹ کا کوئی پوسٹل معاہدہ ہرگز نہیں ہے۔

اپنی ٹویٹ میں پاکستان پوسٹ نے مزید لکھا ہے کہ ”ظاہراً یہ تصویر فیک لگ رہی ہے کیونکہ اس سے پاکستان کے کسی پوسٹ آفس کی واضح نشاندہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس اس پارسل کے متعلق کوئی تفصیلات ہیں تو آپ ہمیں ڈائریکٹ میسج میں بھیج دیں تاکہ ہم اس کی تحقیقات کر سکیں۔“

Dear valuable group it is clarified that Pakistan Post has no mail transmission arrangements with Israel at all. Apparently this seems to be fake as the photo does not show clearly any specific post office in Pakistan. We appreciate if you could DM details to further investigate