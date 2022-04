"گزشتہ رات علی زیدی اور پرویز خٹک  نے پنڈی کے چیف سے 3 آپشنز کی بھیک مانگی" صحافی محسن بیگ کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی محسن بیگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے وزرا نے گزشتہ رات اہم ملاقات کی اور تین آپشنز پیش کیے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں محسن بیگ نے دعویٰ کیا " گزشتہ رات علی زیدی اور پرویز خٹک نے عمران خان کی طرف سے پنڈی کے چیف سے ملاقات کی اور تین آپشنز کی بھیک مانگی:

1: شہباز شریف کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیا جائے۔

2: ہمیں قبل از وقت انتخابات کی ضمانت دی جائے۔

3: عمران خان اور ان کی کابینہ کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا جائے گا۔"

Last night @AliHZaidiPTI @PervezKhattakPK on behalf of IK went to Chief of PINDI begging for 3 conditions 1.Anyone is accepted as PM other then shahbaz. 2.Guarantee us early elections 3. no cases would be registered against @ImranKhanPTI and his cabinet.