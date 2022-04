"آخری وقت پر اہم پیشرفت ، عمران خان نے اپنے اور فیملی کیلئے محفوظ راستہ مانگ لیا" نجم سیٹھی کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ آخری منٹ میں اہم پیشرفت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود کیلئے اور اپنے اہل خانہ کیلئے محفوظ راستہ مانگا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار صحافی مرتضیٰ علی شاہ کے ٹویٹ کے جواب میں کیا اور کہا کہ وہ ان کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔

مرتضیٰ علی شاہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہیں ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان سٹیپ ڈاؤن کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن این آر او مانگ رہے ہیں۔ عمران خان اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ ان کے ، ان کے اہل خانہ اور ان کی کابینہ کے ارکان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے

مرتضیٰ علی شاہ کے مطابق عمران خان اس وقت اپنے تحفظ اور پاکستان میں قیام کی ضمانت مانگ رہے ہیں، اس حوالے سے کئی بار مشاورت بھی کی جاچکی ہے۔

I can confirm this report! IK seeking safe exit for self and family. Last minute moves. https://t.co/kbIKeNtmk6