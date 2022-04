پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر بھی بول پڑیں

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عتماد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے حکم پر آج قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور تاحال عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوسکی ہے، پاکستان سیاست میں نہ صرف قوم دلچسپی لے رہی ہے بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی خوب چرچے ہورہے ہیں۔

معروف بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے پاکستان کی قومی اسمبلی کی بحالی اور ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو سراہتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام شیئر کیا۔بھارتی اداکارہ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ’ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے ملک اور شہریوں کے لیے کھڑی ہے نہ کہ اپنی حکومت کے لیے۔‘

Looks like the Supreme Court of #Pakistan stood up for its country and citizens and not their government.. so apparently it is possible. Sigh!