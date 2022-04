آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں کیا پیغام دیا؟ معروف اینکر پرسن کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف اینکر پرسن منیب فاروق نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکری قیادت نے وزیراعظم سے ملاقات کر کے مناسب برتاو کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اینکر پرسن منیب فاروق نے کہا دعویٰ کیا کہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ۔ انہوں نےبتا یا کہ یہ ملاقات تقریبا35منٹ تک جاری رہی اور اس دوران وزیراعظم کو مناسب برتاو کا پیغام دیا گیا ۔

Army Chief & DG I met Prime Minister today. Meeting lasted for 35 minutes. “Behave” is the Message.