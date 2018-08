اسلام آباد جاتے ہوئے شہبازشریف راستے میں موٹروے پر رکے تو شہریوں نے ان کیساتھ کیا کیا ؟ دیکھ کر نوازشریف کو بھی حیرت ہوگی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)جمعرات کو اڈیالہ جیل میں سنگین مقدمات کے قیدیوں سے ملاقات کا دن ہے ، ایسے میں آج وزیراعظم آزاد کشمیر ، محمود خان اچکزئی، سینیٹر عثمان کاکڑ سمیت کئی سیاسی شخصیات اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں اور مسلم لیگ ن کے صدر شہبازشریف بھی نواز شریف ، مریم اور کیپٹن صفدر سے ملاقات کیلئے بذریعہ موٹروے لاہور سے راولپنڈی کیلئے روانہ ہوئے تو راستہ میں کچھ دیر موٹروے پر رک گئے، وہاں شہریوں نے انہیں دیکھتے ہی گھیر لیا۔

سوشل میڈیا پر شیئرکی جانیوالی ویڈیو میں دیکھاجاسکتا ہے کہ سابق وزیراعلیٰ پنجاب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے انٹرچینج پر رکے تووہاں موجود لوگوں نے انہیں گھیر لیااور سیلفیاں بنائیں، شہبازشریف نے لوگوں سے ہاتھ ملایا ۔ویڈیو دیکھئے

President PML-N Shehbaz Sharif just had a brief stopover on the motorway on his way to Rawalpindi to see Mian Nawaz Sharif, Maryam Nawaz & Capt Safdar at Adiala. He also met people at the interchange and shook hands with them. pic.twitter.com/iIV4eP6tFx