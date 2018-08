”میں عاطف خان کیساتھ یہ کام کروں گا تاکہ۔۔۔“ محمود خان نے وزیراعلیٰ نامزد ہونے کے بعد پہلے ہی بیان سے دھوم مچا دی، عاطف خان کیساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جان کر پرویز خٹک بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماءمحمود خان نے بطور وزیراعلیٰ خیبرپختونخواہ نامزد ہونے کے بعد پہلا بیان ہی ایسا جاری کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے عاطف خان اور باقی امیدواروں سے رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لینے کا اعلان کیا ہے۔

صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ وہ اپنے رب کے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد عمران خان اور پارٹی قائدین کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے 64 سے 65 ایم پی اے منتخب ہوئے تھے جن میں سے کسی ایک نے وزیراعلیٰ بننا تھا، اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں عاطف خان اور باقی امیدواروں سے بھی رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لوں گا۔ پارٹی کے رہنماءاور کارکن، خواہ وہ پرانے ہوں یا نئے، سب بھائی ہیں اور ان سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

There are no differences in party. Obviously, one among us was to be CM. We all are one struggling for a noble cause. I will carry everyone along with me. pic.twitter.com/T78elixBqH