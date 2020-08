کرکٹ میچ کا ایسا نظارہ جو آج سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

ایبٹ آباد (ویب ڈیسک) پاکستان میں کرکٹ کے جنون سے تو سب ہی واقف ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ایبٹ آباد کے ایک گاؤں نکرموجوال میں منعقد کرکٹ میچ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں پاکستانیوں کا کرکٹ جنون صحیح معنوں میں نظر آرہا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاکر عباسی نامی صارف نے ویڈیو شیئر کی جس میں مقامی لوگوں کو عید کے موقع پر ہونے والے کرکٹ میچ کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔صارف نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ لکھا کہ ’میں یہاں ایک ایسا منفرد گراؤنڈ دکھانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔‘

