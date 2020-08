بھارت سے 11 پاکستانی مہاجرین کی لاشیں برآمد

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست راجھستان کے ضلع جودھپور کی تحصیل ڈیچو کے ایک فارم سے 11 ہندو پاکستانی مہاجرین کی لاشیں ملی ہیں ،

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر ہلاکت کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ، پولیس تفتیش کررہی ہے ،تاہم خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ رات میں کوئی کیمیکل پی کر خود کشی کرلی گئی ۔ ایس پی رورل راہل برہت کا کہنا تھاکہ جھونپڑی میں کیمیکل کی بو آرہی ہے ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے خودکشی کیلئے یہ پی لیا تھا"۔

رپورٹس کے مطابق متاثرہ فیملی 2012 میں پاکستان کے صوبہ سندھ سےآئی تھی اور تب سے ہی ایک کیمپ میں مقیم تھی ، اس فیملی کا ایک شخص گزشتہ رات گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گیا۔

مزید بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تاحال بھارتی شہریت نہیں مل سکی تھی اور شہریت کا کیس تاحال زیر التوا تھا ، ممکنہ طور پر ان کی مالی مشکلات مبینہ اجتماعی خود کشی کی ایک وجہ ہوسکتے ہیں۔

