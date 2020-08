کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکر پرسن کرن ناز نے بول ٹی وی سے استعفیٰ دے دیا۔

کرن ناز نے ٹوئٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ بول ٹی وی سے استعفیٰ دے چکی ہیں، وہ دعا گو ہیں کہ بول ٹی وی خوب چمکے اور اپنی ٹرانسمیشن میں کامیابیاں حاصل کرے ۔ کرن ناز نے کہا کہ وہ بہت جلد ٹی وی سکرین پر دوبارہ اپنے پروگرام کے ساتھ نظر آئیں گی۔

I have resigned from BolTv

I wish BolTV to Get shine and success in its transmission.

I will be on TV screen with my program very very soon.