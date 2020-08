خیبر پختونخوا میں مشتعل عوام نے شجر کاری مہم پر دھاوا بول دیا ،پھر کیا ہوا جان کر وزیراعظم بھی دنگ ر ہ جائیں گے 

خیبر(ڈیلی پاکستان آن لائن )ضلع خیبر میں مشتعل مظاہرین شجر کاری مہم کے درخت ہی لے اڑے۔ زمین متنازعہ ہے بغیر اجارت درخت کیوں لگائے گئے۔ضلع خیبر کے علاقوے باڑہ منڈی کس میں وزیراعظم کی شجر کاری مہم کا افتتاح ایم این اے اقبال افریدی اور ایم این اے شفیق آفریدی سمیت ڈپٹی کمشنر ضلع خیبر اسلم وزیر نے کیا۔مہم کے دوران مظاہرین نے خوب ہلڑ بازی کرتے ہوئے تمام پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر لے گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں کالے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم میں استعمال ہونے والی زمین متنازعہ ہے اور بغیر اجازت یہاں پر مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔

Meanwhile, on the day of plantation In Khyber Tribal district ???? pic.twitter.com/0g2isOgY19