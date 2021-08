افغان طالبان نے ایک اور صوبہ فتح کرلیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد سے ہی افغان طالبان کی حکومتی فورسز کے خلاف کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج طالبان نے ایک اور صوبائی دارالحکومت کو فتح کرلیا۔

افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سمنگان صوبے کے دارالحکومت ایبک پر قبضہ کرلیا ہے۔ اس وقت گورنر آفس، پولیس ہیڈ کوارٹرز، انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ سمیت تمام سرکاری عمارتیں طالبان جنگجوؤں کے قبضے میں آچکی ہیں۔

ایبک سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں عبداللہ محمدی اور ضیا الدین ضیا نے طالبان کے دعویٰ کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ حکومتی فورسز لڑائی کیے بغیر ہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئیں۔

