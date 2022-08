مونس الٰہی نے حفاظت کیلئے پنجاب پولیس بنی گالہ بھیجنے کا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے بعد چودھری مونس الٰہی نے بنی گالہ کی حفاظت کیلئے پنجاب پولیس بھیجنے کا اعلان کردیا۔

سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں مونس الٰہی نے کہا کہ" بنی گالہ کی طرف کچھ حرکت کا علم ہوا ہے ، ہم حفاظت کیلئے پنجاب پولیس بھیج رہے ہیں"۔

Heard about some movement towards banigala. We are sending punjab police for protection .