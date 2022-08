"شہباز گل نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے پارٹی سربراہ کے کہنے پر سب کچھ کیا" اینکر پرسن طلعت حسین کا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن طلعت حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل نے تفتیش میں انکشافات کرنا شروع کردیے ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں طلعت حسین نے دعویٰ کیا کہ " شہباز گل گا رہے ہیں اور یہ قومی ترانہ نہیں ہے، ان کے کچھ اعتراف بہت ہی چشم کشا ہیں۔"

Shehbaz Gill is singing. And it is not national anthem. Some of his confessions can be/ are very revealing.

ایک اور ٹویٹ میں طلعت حسین نے شہباز گل کے مبینہ اعتراف کو "دی گریٹ گِل سپِل" کانام دیا اور کہا کہ تفتیش میں دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو شہباز گل نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو ایکشن یا حملہ کیا وہ پارٹی سربراہ کے کہنے پر کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اعتراف گزشتہ روز کے انٹرویو کے حوالے سے کیا ہے یا عام بیانیے کے بارے میں کیا ہے۔

طلعت حسین کے دعویٰ کے مطابق شہباز گل کے اعتراف میں دوسری بات یہ سامنے آئی کہ انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کے بیان کے دوران متعلقہ چینل انہیں بیچ میں نہیں ٹوکے گا۔

The Great GillSpill suggests a) he was directed by the party head to pursue this line of action/attack (whether specifically on this occasion or generally is not clear yet) and b) he was assured that the platform, the channel in this case, will not interrupt him.