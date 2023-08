لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مریم نواز نے پارٹی پرچم، نواز شریف کی تصاویر اور پارٹی سلوگن والی اشیا متعارف کروادیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ن کے مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد ہوا جس میں پارٹی کے سلوگنز والی اشیا کی نمائش کی گئی ،ن لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے ان اشیا کا معائنہ کیا ،مریم نواز نے پارٹی پرچم، نواز شریف کی تصاویر اور پارٹی نعروں والی اشیا کو خوب پسند کیا اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں میں پارٹی سلوگن والی اشیا استعمال کرنے کی ہدایات دیں، ان اشیا میں کافی کپ، نوٹ بکس، بیجز، پوسٹرز شامل ہیں ،تمام اشیا پر مسلم لیگ ن کا جھنڈا، انتخابی نشان شیر اور مختلف نعرے درج کیے گئے ہیں۔

اس حوالے سے چیف آرگنائزر ن لیگ مریم نواز کا کہنا ے کہ ان کے کافی کپ پر بہت تبصرے، تجزیے اور پروگرامز کئے گئے، اب وہ نیا کافی کپ استعمال کر رہی ہیں جس میں کافی زیادہ مزے کی لگتی ہے، اس کپ پر ایک جانب لکھا ہے ’’میاں دے نعرے وجن گے‘‘ اور دوسری جانب سابق وزیراعظم’’نواز شریف ‘‘کی تصویر بنی ہوئی ہے۔

مریم نواز نے تمام رہنماؤں کو میاں نواز شریف کی تصویر والا کافی کپ استعمال کرنےکی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یقین دلاتی ہیں کہ اس نئے کپ میں کافی زیادہ بہتر مزہ دے گی۔

کافی کپ کے علاوہ انہوں نے ’’موبائل فون کور‘‘ بھی دکھایا جس پر دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا کے نعرے درج تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نعرے موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ شیر بہت جلد لندن سے واپس آنے والا ہے، اگلے انتخابات میں ایک بار پھر شیر دھاڑنے جا رہا ہے، مسلم لیگ ن کے جھنڈے اور شیر والی نوٹ بک بھی ان اشیا میں شامل ہے،پارٹی کے نعروں والے مختلف پوسٹرز بھی بنائے گئے ہیں۔

