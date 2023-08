'جلدی کریں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، بابر اعظم کی ویڈیو وائرل

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس نے ان کے مداحوں کے پھر سے دل جیت لیے ہیں۔ میچ کے بعد ہوسٹ سے بابر اعظم کا نماز کی ادائیگی جلد کرنے کے لیے اصرار مداحوں کو بھا گیا ہے۔سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں میچ کے بعد بابر اعظم نے منتظمین سے درخواست کی انٹرویوز جلدی کرلیں کیونکہ نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔

گال ٹائٹنز کے خلاف میچ میں بابر اعظم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جس کے بعد ان کو انٹرویو دینا تھا جس میں تاخیر پر بابر اعظم نے آرگنائزرز سے کہا کہ اس مرحلے کو تیز کریں کیونکہ نماز جاری ہے۔

Cricketer Babar Azam tells the interviewer to "hurry up" because his "prayer time is going" after scoring a century in the match.pic.twitter.com/17UwcjOaac