رکن اسمبلی علی حیدر گیلانی نے اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھیج دیا

ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن)پیپلزپارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی نے اپنا استعفیٰ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھجوا دیا ہے۔

نجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ملتان کے صوبائی حلقے پی پی211 سے منتخب رکن اسمبلی ہیں۔سید علی حیدر گیلانی نے اپنے استعفے کی بابت اطلاع سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی دی ہے۔

To further the democratic struggle in Pakistan and my belief in your political far sightedness. @BBhuttoZardari Please Accept my resignations which will be reaching you shortly. @MediaCellPPP pic.twitter.com/FGWYH5UhHl