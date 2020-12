9 دسمبر1971 کا وہ واقعہ جب پاکستانی آبدوز کے حملے میں بھارتی بحریہ کے 18 افسران اور 176 سیلرز مارے گئے

کراچی(ویب ڈیسک) پاک بحریہ کی آب دوز ہنگور نے 1971ءپاک بھارت جنگ میں آج ہی کے روز (9 دسمبر) کو بھارتی آب دوز شکن بحری جہاز آئی این ایس ککری کو تارپیڈو حملے میں سمندر میں غرقاب جبکہ آئی این ایس کرپان کو نقصان سے دوچار کردیا تھا۔

ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاک بحریہ کے سن 65ءکی جنگ میں کامیاب مشن آپریشن ”دوارکا“ کا تسلسل سن 1971ءکی پاک بھارت جنگ میں بھی نمایاں رہا۔ 71ءکی جنگ میں پاکستانی سرفروشوں کے دشمن ملک کی افواج سے بیک وقت بری، فضائی اور بحری معرکے ہوئے۔

ان ہی غیرمعمولی حالات میں پاک بحریہ کی آب دوز ہنگور نے بھارتی بحریہ کے فریگیٹ آئی این ایس ککری کو تارپیڈو حملے میں غرقاب جبکہ دوسرے بھارتی بحری جہاز آئی این ایس کرپان کو بڑے نقصان سے دوچارکیا۔

#PakNavy is celebrating HANGOR day to commemorate historic event of sinking of INS KHUKRI & intensely damaging INS KIRPAN by PNS/M HANGOR during 1971 war. #PakNavy has released a special promo on HANGOR Day.#HangorDayPakNavy pic.twitter.com/eP9HDH9jnZ