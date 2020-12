بابراعظم کا انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس کو حوصلہ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم ے کپتان بابر اعظم نے انگلش کرکٹر بین اسٹوکس کے والد کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بابر اعظم نے کہا کہ ”آپ کے دکھ کا مداوا کرنے کیلئے الفاظ کافی نہیں۔ میری دعائیں آپ کے، آپ کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ہیں، آپ اپنے والد کا فخر ہیں۔“

No words are enough @benstokes38. My heart & prayers goes out to you, your family and friends. You made your dad proud. ❤️ pic.twitter.com/2LXCqm4llU