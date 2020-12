سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا پر بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ، تاریخ کے شرمناک ترین ٹرینڈز چلانے لگے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج کل سیاسی ماحول گرم ہے ، پی ڈی ایم 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے جارہی ہے جسے ناکام بنانے کیلئے حکومت بھی اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جارہاہے کہ حکومت جلسے سے خوف کھا رہی ہے اور اسی لیے مینار پاکستان کے گراونڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے ۔

اس گرم سیاسی ماحول میں سوشل میڈیا پر بھی حالات گرم دکھائی دیتے ہیں لیکن آج تو انتہا ہی ہو گئی ، سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز کی جانب سے پاکستانی تاریخ کے شرمناک ترین ٹرینڈز ٹویٹر پر چلائے گئے ہیں جو کہ کسی بھی مہذب شخص کیلئے قابل دید نہیں ۔ان ٹرینڈ ز کے ایسے بے ہودہ نام رکھے گئے ہیں جن کی پاکستانی تاریخ میں مثال ڈھونڈنا مشکل ہے ۔

ان ٹرینڈز میں نہایت بے ہودہ میم شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی افسوسناک جملے بھی کسے جارہے ہیں جو کہ پاکستانیوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ متعدد صارفین کی جانب سے التجا کی جارہی ہے کہ خدارا ایسے ٹرینڈز نہ چلائے جائیں اور پاکستان کے وقار بلند کرنے کیلئے کوششیں کی جائیں ۔

Shame on those who launched this trend. This is nonsense and should be condemned. This is not our culture folks. This does not define our values and who we are....#پاکپتن_کی_رنڈی