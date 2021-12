بھارتی جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو حادثے سے قبل کی ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل بپن رات کے ہیلی کاپٹر کو حادثے سے کچھ دیر قبل کی فوٹیج سامنے آگئی, بھارتی خبر رساں ویب سائٹ کی جانب سے جاری اس فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہےکہ ایک ہیلی کاپٹر فضا میں موجود ہے اور اچانک غائب ہوجاتا ہے جب کہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہےکہ دورانِ پرواز اس کا توازن کچھ برقرار نہیں ہے۔

بھارتی ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہےکہ یہ فوٹیج 8 دسمبر کی ہے اور یہ ہیلی کاپٹر بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کا ہے جو تامل ناڈو میں گرکر تباہ ہوا۔

#WATCH | Final moments of Mi-17 chopper carrying CDS Bipin Rawat and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday

(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L