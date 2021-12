برازیل کے لیجنڈ فٹبالر 'پیلے' ایک بار پھر ہسپتال میں داخل

برازیلیا (ویب ڈیسک) برازیل کے لیجنڈ فٹبالر پیلے کو بڑی آنت کے ٹیومر کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کردیا گیا ہے۔

بی بی سی کے مطابق پیلے کو بدھ کے روز برازیل کےمقامی ہسپتال میں بڑی آنت کے ٹیومر کے علاج کیلئے لایا گیا , واضح رہے کہ 3بار فٹبال ورلڈ کپ جیتنے والے پیلے کی رواں سال ستمبر میں بڑی آنت کے ٹیومر کو نکالنے کے لیے سرجری ہوئی تھی تاہم اب ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ پیلے کو اس بار کیموتھراپی بھی کرانی پڑے گی۔

Pele is in hospital to undergo treatment for a colon tumour, Sao Paulo's Hospital Albert Einstein has confirmed. pic.twitter.com/jVZlspryYE