 سری لنکا کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کے گراؤنڈ سٹاف پر ہاتھی کا دھاوا، ہلاکتیں

کولمبو (ویب ڈیسک) سری لنکا کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کے گراؤنڈ سٹاف کے دو کارکن ہاتھی کے حملے میں ہلاک ہوگئے، سری لنکن کرکٹ آفیشل کا کہنا ہے دونوں کارکنوں کی لاشیں سٹیڈیم سے 500 میٹر کے فاصلے سے ملیں۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کےمطابق دونوں کارکنان سری لنکن کے ضلع ہمبنٹوٹا کے مہندا راجا پاکسا انٹرنیشنل سٹیڈیم کے باہر گھر جاتے ہوئے ہاتھی کے حملے کا نشانہ بنے۔

Two Sri Lanka Cricket groundstaff at the Sooriyawewa Stadium in Hambantota have died in what is believed to have been an elephant attack, the board confirmed https://t.co/5pR45B0abf