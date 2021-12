فرانس میں جمال خاشقجی کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ملزم رہا، لیکن کیوں؟ وجہ ایسی کہ پاکستانیوں کیلئے بھی یقین کرنا مشکل ہوجائے

پیرس (ویب ڈیسک) فرانس میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں مشتبہ شخص کی گرفتاری غلط معلومات کا نتیجہ نکلی،مکمل جانچ پڑتال کے بعد فرانسیسی حکام نے زیر حراست شخص کو رہا کردیا، مشتبہ شخص کو گزشتہ روز پیرس کے چارلس ڈیگال ائیرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں بھی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ پولیس نے جان بوجھ کر غلط بندہ اٹھا لیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا وغیرہ وغیرہ ۔

رپورٹس کے مطابق مشتبہ شخص کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ خالد اید ال اوطیبی ہے، جو 3 سال قبل استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں مطلوب سعودی شہری ہے۔سعودی حکام نے گزشتہ روز مشکوک شخص کی گرفتاری سے متعلق فرانسیسی دعووں پرشکوک کا اظہار کیا تھا۔

