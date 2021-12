بھارت میں ہیلی کاپٹر تباہ لیکن جنرل راوت کی آخری رسومات کب ادا کی جائیں گی ؟ پتہ چل گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے بھارت کے پہلے ( سی ڈی ایس ) چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی آخری رسومات جمعہ 10 دسمبر کو ادا کی جائیں گی، یہ بات بھارتی ذرائع ابلاغ نے بتائی ۔

آخری رسومات بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں کینٹ کے علاقے میں ادا کی جائیں گی۔ بھارتی ملٹری حکام کے مطابق جنرل راوت، ان کی اہلیہ اور دیگر ہلاک افراد کی باقیات کو آج بروز جمعرات 9 دسمبر کو بذریعہ فوجی ہوائی جہاز سے نئی دہلی منتقل کردیا گیا ہے۔ جہاں سے ان کی باقیات جمعہ کے گھر منتقل کی جائیں گی، جہاں دن 11 سے دن 2 بجے تک لوگ ان کا آخری دیدار کرسکیں گے۔

Mortal remains of the CDS Gen. #BipinRawat , his wife and the other army personnel brought to Madras Regimental Centre at Coonoor. pic.twitter.com/eReIGErmSJ

جمعرات کے روز نئی دہلی میں مرنے والوں کی باقیات پر پھول چڑھانے کی تقریب بھی منعقد ہوگی۔بدقسمت ہیلی کاپٹر کا خوش قسمت مسافرہیلی کاپٹر حادثے میں واحد بچ جانے والے ڈی ایس ایس سی ڈائریکٹنگ اسٹاف گروپ کیپٹن وارن سنگھ ملٹری ہسپتال ویلنگٹن میں زیر علاج ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ کو اس سال یوم آزادی کے موقع پر سوریا چکرا سے نوازا گیا۔ انہیں یہ اعزاز 2020 میں فضائی ایمرجنسی کے دوران اپنے ایل سی اے تیجس لڑاکا طیارے کو بچانے پر ملا۔

Indian Air Force’s Group Captain Varun Singh, injured in military chopper crash, was awarded Shaurya Chakra on this year’s Independence Day for saving his LCA Tejas fighter aircraft during an aerial emergency in 2020. pic.twitter.com/BR53FlS18M