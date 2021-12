وہ ملک جس کی خاتون وزیراعظم نے رات دیر تک نائٹ کلب میں رہنے پر معافی مانگ لی

ہیلسنکی(ڈیلی پاکستان آن لائن) فن لینڈ کی وزیراعظم سنا مارین نے نائٹ کلب میں رات دیر تک رہنے پر معافی مانگ لی ہے۔ 36 سالہ وزیراعظم سنا مارین نے قوم سے معافی اس لیے مانگی ہے کہ وہ کورونا سے متاثرہ شخص سے رابطے میں رہی تھیں۔

اخبار واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزیراعظم سنا مارین نے ملکی قوانین کی کسی بھی طرح خلاف ورزی نہیں کی لیکن اس کے باوجود معافی اس لیے مانگی ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کچھ سماجی و معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام رہی تھیں۔ وزیراعظم سنا مارین کے علم میں ہفتے کی شام یہ بات آئی کہ ان کی کابینہ کے ایک رکن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے رات گئے تک نائٹ کلب میں پارٹی جاری رکھی بلکہ ماسک کا استعمال کیے بغیر لوگوں کے ہجوم میں بھی شامل رہیں۔

Finnish Prime Minister Sanna Marin apologises for clubbing despite COVID warning, after gossip magazine publishes photos of her on the dancefloor pic.twitter.com/MURM6J7Jkd