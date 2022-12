روس نے اسلحہ ڈیلر کے بدلے امریکی باسکٹ بال پلیئر برٹنی گرائنر کو رہا کردیا

نیویارک (ویب ڈیسک) روس نے مہینوں بعد امریکہ کی باسکٹ بال پلیئر برٹنی گرائنر کو رہا کر دیا، یہ رہائی دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں ہوئی ہے۔امریکا نے روس کے بین الاقوامی اسلحہ ڈیلر وکٹر باؤٹ کو رہا کیا ہے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ برٹنی محفوظ ہیں، وہ طیارے میں ہیں اور گھر واپس آ رہی ہیں۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق قیدیوں کا تبادلہ متحدہ عرب امارات میں ہوا، خاتون باسکٹ بال پلیئر کی رہائی کے بدلے میں روسی اسلحہ ڈیلر کو رہا کرنے کی حتمی منظوری صدر جوبائیڈن نے پچھلے ہفتے دی۔وکٹر باؤٹ کو امریکی عدالت نے 25 سال قید کی سزا سنائی تھی لیکن باسکٹ بال پلیئر برٹنی گرائنر کو رہا کروانے کے لیے صدر بائیڈن نے اسلحہ ڈیلر کی سزا ختم کر دی۔

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT