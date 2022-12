مایہ ناز آل راؤنڈر شاہد آٖفریدی نے ملتان ٹیسٹ کو ون ڈے کہہ دیا ، دلچسپ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ، جس میں شاہد آفریدی نے ملتان ٹیسٹ کے بارے میں کہا کہ "لال گیند سے ون ڈے میچ اور کون کون دیکھ رہا ہے؟"۔

تفصیلات کے مطابق اولیاء کی سرزمین ملتان پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جاری ہے، جس میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے ٹیسٹ کی طرح دوسرے ٹیسٹ میں بھی جارحانہ انداز اپنایا ، جس پر شاہد آفریدی نے میچ دیکھتے ہوئے کی تصویر شیئر کی اور ٹیسٹ کو ون ڈے سے تشبیہ دیتے ہوئے پوچھا کہ اور کون لال گیند سے ون ڈے دیکھ رہا ہے ؟، واضح رہے کہ ٹیسٹ کیلئے لال گیند جبکہ ون ڈے کیلئے سفید گیند کا استعمال کیا جاتا ہے ۔

So who is watching the one-day match with red-ball?!

All the best to both the teams, great start for @englandcricket so far, but watch out - spinners could make the difference. Duas for Pak to win this and keep the series alive iA #PakvsEng pic.twitter.com/xcB7NKUeua