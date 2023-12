کراچی کنگز نے ٹیم سے نکال کر غلطی کی ؟ محمد عامر نے دبئی میں جاری ٹی 10 لیگ میں اپنی باؤلنگ سے تباہی مچا دی 

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر محمد عامر نے دبئی میں جاری ٹی 10 لیگ میں ایک مرتبہ پھر سے یہ ثابت کر دیاہے کہ وہ دنیا کے بہترین باؤلرز میں سے ایک ہیں ، لیگ کے دوران انہوں نے مخالف ٹیم ’چنئی بریوز‘‘کی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور ٹیم کو فتح یاب کروانے میں اہم کردارا دا کیا جس کی تعریفیں بھارتی میڈیا بھی کرنے پر مجبور ہو گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق محمد عامر دبئی میں جاری ٹی 10 لیگ میں ’’ نیویارک سٹرائیکرز‘‘ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور گزشتہ روز ابوظہبی کے زید کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں محمد عامر نے اپنی بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے مخالف ٹیم چنئی بریوز کی 2اوورز میں محض 7 رنز دیتے ہوئے 4 وکٹیں گرائیں اور ٹیم کو صرف 75 رنز پر محدود کر دیا جس نےنیویارک سٹرائیکرز کی جیت کو مزید آسان بنا دیا ۔

ویڈیو دیکھیں:

W,W,0,W,0,W



2 overs, 7 runs, and 4 wickets ????

Unbelievable stuff by Mohammad Amir in T10. ❤️#MohammadAmirpic.twitter.com/ThoGSllz5n