بھارتی ’لوک سبھا‘ کی رکن کو نریندر مودی پر تنقید مہنگی پڑ گئی 

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں ’لوک سبھا‘ کی رکن مہوا موئترا کو وزیراعظم نریندر مودی پر کڑی تنقید کی پاداش میں لوک سبھا سے نکال دیا گیا۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق خاتون لوک سبھا ممبر مہوا موئترا کی رکنیت صوتی ووٹ کے ذریعے منسوخ کی گئی ہے۔

مہوا موئترا لوک سبھا میں نریندر مودی کو اکثر کڑی تنقید کا نشانہ بناتی تھیں۔ تاہم مودی حکومت کی طرف سے ان پر ’پیسے لے کر سوال پوچھنے‘ کا الزام عائد کیا گیا، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، جس نے اپنی رپورٹ میں مہوا موئترا کی رکنیت منسوخ کرنے کی سفارش کی۔

