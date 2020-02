نازیبا ویڈیو لیک کرنے والوں کیخلاف کارروائی کی درخواست پرایف آئی اے نے کیا کہا؟رابی پیرزادہ نے نیاانکشاف کردیا

View this post on Instagram

سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے نے اُن کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے والوں کا سراغ لگا لیا تھا لیکن پھر انہیں کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف کارروائی سے ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کے بقول وہ یہ معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑتی ہیں۔ شوبز انڈسٹری چھوڑنے کے بعد رابی کا پہلا انٹرویو #Showbiz #RabiPirzada #UrduVOA