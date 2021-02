'دہشت گردی کو شکست دینے میں پاک فوج اور عوام لاجواب ہیں'  فردوس عاشق اعوان کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ دہشت گردی جیسی لعنت کو شکست دینے میں پاک فوج اور عوام کسی سے کم نہیں ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات ہوئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہم امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنےو الے شہداء کے قرض دار ہیں۔ دہشت گردی جیسی لعنت کو شکست دینے میں پاک فوج اور پاکستانی عوام کا کوئی جواب نہیں ہے۔

Met @OfficialDGISPR today . We owe to sacrifices of our martyrs for peace and stability and safeguarding our borders with their indomitable spirit. Pakistan nation and Pakistan army is 2nd to none in defeating the menace of terrorism. pic.twitter.com/vz1zl7UwCS