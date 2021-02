وہ معرو ف موبائل فون کمپنی جس نے پاکستان میں اپنے سمارٹ فونز کی تیاری شروع کر دی ، پاکستانیوں کیلئے خوشخبری 

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پنجاب کے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ پاکستان میں موبائل فون کی تیاری کے خواب کا حقیقت میں تبدیل کر دیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق میاں اسلم اقبال کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ویوو فیصل آباد اکنامک زون کی جانب سے سمارٹ فون کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں مزید کمپنیاں چینی موبائل کمپنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک میں پروڈکشن شروع کریں گی ،وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزدار کی قیادت میں ایک اور وعدہ پورہ کر دیا گیاہے ۔

Made in ???????? Mobiles are a reality now

VIVO Mobile's Faisalabad Economic Zone facility has started production of smartphones & more companies to follow soon InshaAllah

Implementation of Mobile Manufacturing Policy under PM @ImranKhanPTI & CM @UsmanAKBuzdar is delivering results! pic.twitter.com/QvMOoYEtCG