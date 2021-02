’لوگوں کو اس گیت سے مسئلہ کیا ہے؟‘ مہوش حیات نے پی ایس ایل چھ کے آفیشل گانے پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ مہوش حیات نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے ایڈیشن کے ترانے پر تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لوگوں کو اس گیت سے مسئلہ کیا ہے؟

تفصیلات کے مطابق اداکارہ نے اپنے ٹویٹ میں پی ایس ایل چھ کے آفیشل ترانے کی ویڈیو شیئر کی اور اس پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اب تک نہیں سمجھ سکی کہ اس گانے میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ترانہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بولڈ اور نئے انداز پر مبنی ہے، مجھے تو پی ایس ایل 2021ءکا گیت بے حد پسند آیا۔

مہوش حیات نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمیشہ پرانے انداز پر ہی رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مختلف انداز اپنانے کو تیار نہیں، لہٰذا اس گیت پر تنقید ختم ہونی چاہئے کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں تخلیقی صلاحیتوں کو دباتی ہیں۔ اس وقت ہمیں نت نئی آواز اور خیالات کی ضرورت ہے، ساتھ ہی انہوں نے ویل ڈن پی ایس ایل بھی لکھا۔

Idk what the fuss is abt? I loved the new #pslanthem2021 .It was bold & fresh! This is what stifles creativity in our country,we always want more of the same & not prepared to accept anything different.This bashing has to stop. We need a diversity of voices & ideas.Well done PSL! https://t.co/hYMuZqkx8D