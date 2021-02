بیٹنگ کا ایسا ریکارڈ جس میں  بابر اعظم کے بعد یاسر شاہ نے بھی ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ویرات کوہلی ٹیسٹ میچز کی گزشتہ 32 اننگز میں کوئی سینچری سکور نہ کرسکے ہیں جبکہ اس دوران یاسر شاہ نے ایک سینچری سکور کی ہے۔

اے آر وائی نیوز کے مطابق 444 دن سے بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے ٹیسٹ میچز میں کوئی سینچری سکور نہ کی ہے، گزشتہ سال بابراعظم نے سنچری بنانے والے بلے بازوں میں کوہلی کو پیچھے چھوڑا اور اب ‏یاسر شاہ بھی سینچری سکور کرنے کے معاملے میں ان سے آگے نکل گئے ہیں۔

واضح رہے کہ یاسر شاہ نے آسڑیلیا کے دورے کے دوران ایڈیلیڈ کے گرؤانڈ میں شاندار سینچری سکور کی تھی۔ان 444 دنوں کے دوران ‏‏73 بلے بازوں جن میں یاسر شاہ بھی شامل ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 100 کا ہندسہ عبور کر چکے ہیں۔

It's been 4️⃣4️⃣4️⃣ days since Virat Kohli scored his last international ????

7️⃣3️⃣ players, including Yasir Shah, have scored at least one ton across all formats during this period ????#INDvENG ???????????????????????????????????? | #CricketForAll pic.twitter.com/oigRa1aWK5