"ہاں، میں مرچکا، قبر سے ٹوئیٹ کر رہا ہوں" موت کی خبروں پر علی گل پیر خود میدان میں آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوٹیوبرز کی طرف سے موت کی خبریں دیئے جانے کے بعد معروف کامیڈین و گلوکار علی گُل پیر نے ایسی افواہوں پر طنزیہ ردعمل دیدیاہے۔

تفصیلات کے مطابق علی گُل پیر کے انتقال کی خبر کا سکرین شاٹ وائرل ہے، تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ علی گل پیر کی تصویر کے ساتھ ایمبولینس کی تصویر ایڈٹ کی گئی ہے اور ساتھ ہی انتقال کے لفظ کے ساتھ سوالیہ نشان لگایا گیا۔ یہ بھی لکھا گیا کہ 'گھر میں ماتم، چاہنے والے غمزدہ'۔

Yes I’m dead. Tweeting from the grave, I won’t go easy pic.twitter.com/Vyt2TpAsXw