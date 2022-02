مبارک ہو ، پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی ، فیصل واوڈا کی نا اہلی پر  بلاول بھٹو کا رد عمل 

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کی نا اہلی کے فیصلے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے لکھا کہ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی ، مبارک ہو ٹیم پاکستان پیپلزپارٹی ۔

One more #PTI wicket down. Congratulations #teamPPP. pic.twitter.com/eY3L3P7lFm