" کسی نے اس موبائل کو دیکھا؟  " ویرات کوہلی اپنے نئے فون سے ہاتھ دھو بیٹھے

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کوہلی ان دنوں آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ میچ کی تیاری کررہے ہیں لیکن اس دوران وہ اپنے نئے موبائل فون سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

ویرات کوہلی نے ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے اپنا نیا موبائل گم ہونے کی اطلاع مداحوں کو دی۔جیو نیوز کے مطابق انہوں نے لکھا کہ ' نیا موبائل جسے ابھی تک کھولا بھی نہیں تھا، اس کے گُم ہونے کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہے۔ویرات نے ساتھ ہی پوچھا کہ کیا کسی نے اس موبائل کو دیکھا؟

Nothing beats the sad feeling of losing your new phone without even unboxing it ☹️ Has anyone seen it?