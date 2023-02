"دی کشمیر فائلز ایک احمقانہ فلم ہے، انٹرنیشنل جیوری نے اس فلم پر تھوکا بھی نہیں "، پرکاش راج

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ فلموں میں ولن اور باپ کا کردار نبھانے والے مشہور اداکار پرکاش راج نے "دی کشمیر فائلز " کو احمقانہ فلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ "انٹرنیشنل جیوری نے اس فلم پر تھوکا بھی نہیں لیکن اس کے بنانے والوں کو ابھی تک شرم نہیں آئی"۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق ایک تقریب میں میڈیا سے بات کرتے پرکاش راج نے فلم" پٹھان" کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ" یہ چاہتے تھے" پٹھان" کو بائیکاٹ کیا جائے لیکن اس نے 700 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا "۔انہوں نے دوسری بھارتی فلم "دی کشمیر فائلز "کے ہدایتکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ" دی کشمیر فائلز احمقانہ فلموں میں سے ایک ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اسے کس نے پروڈیوس کیا ہے۔ انٹرنیشنل جیوری نے اس فلم پر تھوکا بھی نہیں لیکن اس کے بنانے والوں کو ابھی تک شرم نہیں آئی۔ فلم کا ہدایتکار چیخ رہا ہے کہ مجھے آسکر ایوارڈ کیوں نہیں مل رہا؟"پرکاش راج نے" دی کشمیر فائلز "پر تنقید کرتے ہوئےکہا کہ " انہیں معلوم ہوا ہے کہ صرف ایسی فلمیں بنانے کے لیے2 ہزار کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. میڈیا بہت حساس ہے آپ یہاں پروپیگنڈا فلمیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں ہر وقت لوگوں کو بےوقوف نہیں بنا سکتے"۔پرکاش راج کے اس بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس پر انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے شدید ردِعمل سامنے آرہا ہے۔

Prakash Raj's brutal take on Pathaan Boycott as well as the Propaganda Kashmir Files. ???????????? pic.twitter.com/wAsQhjWcP9