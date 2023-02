لاہور(ویب ڈیسک) پاکستانی معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ کیانی ترکیہ، شام اور لبنان میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کی کوشش کررہی ہیں۔

حدیقہ کیانی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ترکیہ، شام اور لبنان میں خوفناک زلزلوں سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ" میرا دل ترکیہ، شام، لبنان کے زلزلے سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہے.میں متاثرین کے لیے دعا کررہی ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کررہی ہوں کہ ان تک امدادی سامان کس طرح پہنچایا جاسکتا ہے"۔اُنہوں نے ٹوئٹر صارفین سے گزارش کرتے ہوئے لکھا کہ"براہ کرم، اگر کسی کے پاس متاثرہ علاقوں میں موجود بھروسہ مند خیراتی ادارے یا تنظیموں کے بارے میں معلومات ہیں تو شیئر کریں"۔

My heart is with Turkey, Syria, Lebanon and all those impacted by the earthquake. Praying and working on how to supply aid and support ???????????? if anyone has charities or organizations they trust in those regions, please share ????????